Пятница, 16 Октября 2020 14:52

АрмИнфо. В Афинах внимательно следят за ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, вспыхнувшей внезапно. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, находящийся с рабочим визитом в Ереване.

Отметив, что в Греции внимательно следили за московским переговорами глав МИД Армении, Азербайджана и России, и приветствуют достигнутые по ее итогам договоренности о прекращении огня, Дендиас выразил обеспокоенность тем, что они нарушаются.

"Режим прекращения огня должен соблюдаться, мы считаем, что решения можно достичь исключительно дипломатическими средствами, вернувшись за стол переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ и на основе международных норм. Мы сталкиваемся с серьезными вызовами в непосредственном соседстве с нами, но пытаемся найти дипломатические решения во имя мира и стабильности. Важно, чтобы международное сообщество четко разделяло тех, кто "подливает масло в огонь" в связи с эскалацией, и тех, кто проявляет конструктивный подход, выступая за мирное разрешение, посредством переговоров. Внешнее вмешательство недопустимо", - сказал греческий министр.

По его словам, вмешательство Анкары в еще один конфликт вызывает озабоченность. Он также напомнил, что Греция первая потребовала реакции Европы на эскалацию, призвав к перемирию и решению конфликта в рамках МГ ОБСЕ. Он добавил, что Греция также призвали Европу пресечь вмешательство внешних сил в конфликт. Министр также высоко оценил вчерашнее заявление Генсека США по этому вопросу.

Глава МИД Греции также напомнил, что Афины опровергли тиражируемую информацию и обвинения о "незаконной вовлеченности в конфликт греческой стороны", добавив, что по этому инциденту греческий посол был отозван из Баку и подчеркнув, что в современном мире нет места лжи, дезинформации, подстрекательству и прочих подобных негативных проявлений.