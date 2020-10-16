Пятница, 16 Октября 2020 13:56

АрмИнфо. Сорванный блицкриг, наблюдающееся отсутствие у Турции и Азербайджана ресурсов на новый блицкриг, понуждают Алиева и Эрдогана гнать на убой в качестве “пушечного мяса”наемников-террористов и национальные меньшинства Азербайджана. Подобное мнение выразил АрмИнфо арцахский эксперт в сфере безопасности Рачья Арзуманян.

“В этом свете, можно констатировать наступление патовой с военной точки зрения ситуации, в которой стороны будут вынуждены перейти к позиционной войне на изнурение. В подобной ситуации Армения ведет войну не на жизнь, а на смерть, не имея возможности рассуждать и строить планы. Наше будущее всецело зависит от того, на каких позициях мы закончим войну. При этом, я остаюсь убежден в наличии решений, которые позволят создать новый статус-кво XXI века, в котором Турции уже не будет места на Кавказе”, - подчеркнул он.

Комментируя позицию России, все еще управляющей процессами на Кавказе, аналитик отметил, что Россия все еще остается центром силы, обращенным в XX век и продолжает стремится к реставрации собственного статуса сверхдержавы двуполярного мира. Соответственно, Москва продолжает тратить драгоценное время на попытки реставрации рухнувшего миропорядка. И в подобных условиях сил и желания действовать в рамках изменяющегося мира, как это видно из позиции Москвы по арцахской проблемы, у нее просто нет.

Именно в рамках данной геополитической логики, российское военно-политическое руководство, дипломатия, настойчиво продолжают попытки вернуть Южный Кавказ к уже обрушившемуся постсоветскому статус-кво. Отсюда, озвучиваемые главой МИД РФ Лавровым подходы и планы, в основе которых лежит попытка распутывания все новых и новых узлов, которые завязывает Турция. Причина – стремление Анкары достичь нового – равного регионального статуса с Россией.

Таким образом, сегодня, по оценкам аналитика, уже можно констатировать факт создания Турцией и ее сателлитом Азербайджаном нового гордиево узла, узаконивающего турецкое присутствие в регионе и превращающего Азербайджан в передовую военную базу НАТО. Цель – проецирование со временем жесткой силы на все направления, помимо восточного.

“И вот на фоне подобной угрозы Москва всеми силами оттягивает время принятия решительных действий. И с этой целью готова пойти на очередную сделку с Анкарой, даже посредством жертвования интересами Армении. Нам надо принять это к сведению и идти дальше. Также необходимо понимать, что арцахская проблема геополитическая и только военными и военным путем решена быть не может”, - подытожил Арзуманян.