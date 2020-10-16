Пятница, 16 Октября 2020 13:54

АрмИнфо. Председатель постоянной комиссии парламента по защите прав человека Наира Зограбян и заместитель председателя комиссии Ани Самсонян обратились с открытым письмом к постоянному координатору ООН в Армении Шомби Шарпу.

Как сообщает пресс-служба партии <Просвещенная Армения>, в письме, в частности, говорится: <С 27 сентября Азербайджан начал широкомасштабные военные операции на всей линии соприкосновения с Арцахом, беспощадно обстреливая мирных жителей, мирные населенные пункты, включая столицу Степанакерт.

С начала войны до сегодняшнего дня действия Азербайджана осуществлялись с грубыми нарушениями международного права, прав человека и международного гуманитарного права. При содействии Турции наемные террористы из Сирии и Ливии (их причастность подтверждена прессой, международными организациями и рядом стран) совершают военные преступления против мирных жителей.

Агрессивные авиационные и артиллерийские атаки, инициированные Азербайджаном, направлены против гражданского населения - женщин, детей, стариков. Целенаправленные атаки осуществляются на гражданские объекты, инфраструктуру - школы, детские сады, многоквартирные дома, больницы, гражданскую технику.

Нападения на мирное население направлены на разжигание межнациональной розни, при обстрелах гражданского населения используется запрещенное международным правом оружие (чаще всего с кассетными боеприпасами). Этно-религиозная ненависть направлена против культурного наследия, в частности, на город Шуши, где была обстреляна Церковь Казанчецоц, в которой находились женщины и дети.

В результате этих действий были зарегистрированы жертвы среди гражданского населения не только в Арцахе, но и в Гегаркуникской и Сюникской областях Армении.

Жертвами агрессии также стали дети, пожилые люди, инвалид, которого убили участники диверсионной группы. Ворвавшись в дом, они убили двух жителей Гадрута, мать и ее сына-инвалида. В ходе своей профессиональной деятельности журналисты-операторы (2 журналиста журнала Le Monde, журналист 24News.am, телеоператор Армении) подверглись нападениям при выполнении своей профессиональной деятельности, хотя на них была спецодежда и с логотипом <ПРЕССА>. Транспортное средство, которое их перевозило, также было обстреляно, несмотря на соответствующую пометку. Азербайджан грубо нарушает режим прекращения огня, установленный в Москве, продолжает безнаказанно обстреливать мирные города и села Арцаха, нанося многочисленные человеческие и материальные потери.

Основные права человека - это универсальные принципы, которые относятся ко всем людям. Защита прав человека должна осуществляться без предварительных условий или дискриминации.

Мы призываем вас как постоянного координатора ООН в Армении, объективно оценить реалии, и не ограничиваться осуждающими призывами, а принять срочные меры для предотвращения гуманитарной катастрофы в Арцахе>.