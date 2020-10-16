Пятница, 16 Октября 2020 13:44

АрмИнфо. Командующий силами ПВО на северо-западе Ирана бригадный генерал Аббас Азими сказал, что военные страны внимательно следят за развитием событий вблизи северо-западных границ, поскольку Армения и Азербайджан продолжают вести перестрелку над спорным регионом Нагорного Карабаха. Об этом сообщает иранское агентство <Тасним>.

Вооруженные силы Ирана полностью подготовлены и внимательно следят за всеми передвижениями вблизи границ, поскольку до сих пор нет никаких признаков ослабления военного напряжения между двумя враждующими сторонами, сказал генерал Азими журналистам в городе Тебриз в четверг.

Он подчеркнул, что вдоль границ поддерживается полная безопасность, при этом отметив, что армия и пограничная служба Ирана готовы дать решительный ответ на малейшую угрозу границам страны.