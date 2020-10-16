Пятница, 16 Октября 2020 13:22

АрмИнфо. Министр здравоохранения Арсен Торосян встретился с послом Германии в Армении Михаэля Йоханнеса Банцхафа. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно источнику, министр отметил, что насущные потребности в области здравоохранения в Армении требуют принятия мер для преодоления эпидемии коронавируса, которая стала особенно активно распространяться в связи с развязанной Азербайджаном войной.

<Большое спасибо за быстрый ответ на приглашение, как того требует ситуация. Вы, конечно, осведомлены о ситуации в Армении и Арцахе в связи с развязанной Азербайджаном военной агрессией. Как известно, Минздрав организует полноценную медицинскую помощь раненым мирным жителям Арцаха и гражданам, переехавшим в Армению. В то же время, учитывая рост заболеваемости коронавирусом во всем мире, в том числе в нашей стране, мы должны продолжать борьбу в этом направлении>, - заметил Торосян.

Стороны обсудили гуманитарные вопросы в сфере здравоохранения, обменялись мнениями о сотрудничестве между двумя странами.

Посол выразил готовность приложить все возможные усилия для содействия более тесному сотрудничеству между Германией и соответствующими органами Армении в решении гуманитарных проблем.