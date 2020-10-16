Пятница, 16 Октября 2020 13:21

АрмИнфо. Глава МЧС Армении Феликс Цолакян провел встречу с представителями нескольких французских организаций в гуманитарной сфере и в области здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, высоко оценив гуманитарную миссию последних, министр отметил, что в ходе визита они подтвердили, что гуманизм не признает национальностей и границ.

В ходе встречи обсуждались возможности оказания необходимой помощи как в сложившейся военной ситуации, так и при текущей активизации COVID 19.