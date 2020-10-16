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АрмИнфо. Азербайджанского военнослужащего, взятого в плен Армией обороны Арцаха, прооперировали армянские врачи. Об этом сообщает Телеграмм канал Баграмян 26, снабдив информацию соответствующей фотографией раненного от портала Инфотека 24.
Канал напоминает, что накануне все социальные сети облетело видео, на котором азербайджанские военные демонстративно расстреливают армянских ополченцев, которые оказались в плену и сложили оружие. При этом, одному из армянских пленных было около 70 лет.
<Данный инцидент является наилучшим показателем разницы между двумя армиями, между двумя народами. Азербайджано-турецкие военные и их наемники-террористы пришли на армянскую землю с одной целью - убивать, очистить регион от армянского населения, в то время как Арцах ведёт борьбу не только за свое выживание, а за спасения цивилизации и человеческих ценностей>, - пишут авторы статьи.
|Минобороны РФ сообщило о начале учений в Каспийском море
|Президент Армении: Турция заинтересована в полном установлении контроля над Азербайджаном
|Минобороны Армении проинформировало Иран о необходимости перенести действия ВС Азербайджана на безопасное от иранской границы расстояние
|Путин обсудил с членами Совбеза России текущее положение вокруг Карабаха
|Греция подтвердила приверженность содействовать развитию сотрудничеству между Арменией и ЕС
|Ереван призвал Анкару прекратить все действия в Восточном Средиземноморье
|Мнацаканян: Юный Кавказ и Средиземноморье сегодня столкнулись с идентичными вызовами, в основе которых максималистская политика Турции
|МО Армении: В направлении Нахичевана не было выпущено ни одной ракеты
|Ара Айвазян назначен заместителем министра ИД Армении
|Глава МИД Армении: Азербайджан попирает все возможные нормы цивилизованного мира
|Глава МИД Греции: Турция является общим знаменателем дестабилизации и агрессии в регионе
|Глава МИД Греции: Международное сообщество должно четко разделять тех, кто "подливает масло в огонь" и кто проявляет конструктивный подход по Карабаху
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|Наира Зограбян и Ани Самсонян призвали Шомби Шарпа предпринять шаги для предотвращения гуманитарной катастрофы в Арцахе
|Иран внимательно следит за нагорно-карабахским конфликтом
|Премьер-министр РА: Армения готова к взаимным компромиссам, однако к ним не готов Азербайджан
|Прогноз: Вмешательство НАТО в войну в Арцахе будет расценено Россией как вызов
|Министр здравоохранения и посол Германии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Глава МЧС Армении провел встречу с французскими гуманитарными организациями
|Армянские врачи прооперировали азербайджанского военнопленного
|Визит главы МИД Греции в Армению стартовал с посещения "Цицернакаберда"
|Член Сената Франции: История человечества сейчас пишется в Нагорном Карабахе
|Во всем мире армянская диаспора требует признания Арцаха
|Глава МИД Армении в беседе с Генсеком ООН подчеркнул недопустимость провокаций Азербайджана против суверенной территории РА
|Каро Пайлан: Несмотря на угрозы, я буду бороться за демократию в Турции
|Мнацаканян Засю: Армения постоянно оценивает военную ситуацию в зоне карабахского конфликта, учитывая возможности инициирования уставных процессов ОДКБ
|В Армении за день выявлено 1465 новых случаев коронавируса
|Городской совет Милана единогласно признал независимость Арцаха
|Состоялась третья встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Российской Федерации
|МЧС: Противник подвергает интенсивному артобстрелу населенные пункты Арцаха
|Грузия считает "информационной манипуляцией" сообщения о военных перевозках в направлении Азербайджана и Армении
|В Степанакерте отреагировали на заявление Майка Помпео
|МИД предупреждает: Тегеран не останется равнодушным в случае повторного нанесения ракетных ударов по своей территории
|Главы МИД Армении и Аргентины обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Минобороны Армении: Упорные бои на северном фланге фронта продолжаются
|По данным армянской стороны потери противника за дни войны в живой силе достигают почти 6 тысяч
|СНБ Армении считает плодом больного воображения сообщение азербайджанских спецслужб о якобы готовящихся терактах в крупных городах Азербайджана
|Противник с утра 16 октября перешел в масштабное наступление в северном направлении, но был отброшен
|Армия обороны Арцаха успешно отразила широкомасштабное наступление ВС Азербайджана на севере республики
|Арцрун Ованнисян: Идут упорные бои
|Омбудсмен Армении получил видеоматериалы, демонстрирующие жестокое и бесчеловечное обращение азербайджанских ВС с армянскими пленными
|Министр иностранных дел ИРИ Зариф: Иран готов помочь урегулировать спор между Азербайджаном и Арменией
|Эстония выделит 100 000 евро на улучшение гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе
|Вице-премьер: Для преодоления гуманитарного кризиса в Арцахе необходима прямая поддержка международных партнеров
|ФРГ, Франция и Польша призвали Баку и Ереван соблюдать согласованное в Москве перемирие
|Европарламент: Риторика властей Турции становится все более воинственной
|Майк Помпео: Мы надеемся, что армяне смогут защитить себя от того, что творят азербайджанцы
|Арарат Мирзоян: Уступим Арцах, значит уступим Мегри, а затем и Ереван
|ВС Азербайджана обстреляли очередной населенный пункт Красный Базар Мартунинского района
|Лавров и Чавушоглу предметно обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Вице-премьер: Экзистенциальная угроза народа Арцаха может быть предотвращена только международным признанием и реализацией его права на самоопределение
|Никол Пашинян: "Красной чертой" для Армении является право на самоопределение Нагорного Карабаха
|Омбудсмен: Абсолютно бесчеловечно отсутствие возможности обмена трупами и пленными
|Фламандский парламент Бельгии единогласно признал резолюцию, осуждающую военные действия в Арцахе
|В Москве призывают Ереван и Баку незамедлительно организовать встречу военных для согласования механизма контроля прекращения огня
|Советник: Тройственный союз не решил даже задачу первого дня боев
|Представлены номера необходимых горячих линий в условиях военного положения
|Армен Саркисян: Мы не должны дать Турции возможность превратить Кавказ в еще одну Сирию
|Заместитель командующего войсками ПВО: Заявления Азербайджана о том, что Турция не принимает участия в военных действиях в Карабахе - ложь
|Военный прокурор РА: Имеются неопровержимые доказательства участия в Карабахе наемников в составе вооруженных сил Азербайджана
|Читать больше
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