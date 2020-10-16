Пятница, 16 Октября 2020 13:13

АрмИнфо. Азербайджанского военнослужащего, взятого в плен Армией обороны Арцаха, прооперировали армянские врачи. Об этом сообщает Телеграмм канал Баграмян 26, снабдив информацию соответствующей фотографией раненного от портала Инфотека 24.

Канал напоминает, что накануне все социальные сети облетело видео, на котором азербайджанские военные демонстративно расстреливают армянских ополченцев, которые оказались в плену и сложили оружие. При этом, одному из армянских пленных было около 70 лет.

<Данный инцидент является наилучшим показателем разницы между двумя армиями, между двумя народами. Азербайджано-турецкие военные и их наемники-террористы пришли на армянскую землю с одной целью - убивать, очистить регион от армянского населения, в то время как Арцах ведёт борьбу не только за свое выживание, а за спасения цивилизации и человеческих ценностей>, - пишут авторы статьи.