Пятница, 16 Октября 2020 12:58

АрмИнфо. Член Сената Франции от департамента Буш-дю-Рон Валери Буайе выступила в Сенате Франции в поддержку Республики Арцах и с требованием признания ее независимости.

<История человечества сейчас пишется в Нагорном Карабахе. И мы должны сделать всё, чтобы эта часть истории была написана при участии Франции и Европы>, - сказала парламентарий. Депутат отметила агрессивную политику Турции и Азербайджана, сказала, что ситуация идет к гуманитарной катастрофе и призвала признать независимость Арцаха. <Как мы будем свотреть в лицо наших детей, наших дочерей, которые до сих пор живут беззаботно? Правосудие должно быть стойким перед лицом этих палачей>, - сказала Валери Буайе.