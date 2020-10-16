Пятница, 16 Октября 2020 12:51

АрмИнфо.Министра иностранных дел РА Зограб Мнацаканян в ходе телефонного разговора с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем представил ситуацию, сложившуюся в результате развязанной Азербайджаном беспрецедентной широкомасштабной агрессии против Арцаха.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в этом контексте министр выразил глубокую обеспокоенность по поводу умышленных нападений азербайджанских вооруженных сил на мирное население и инфраструктуру Арцаха с применением оружия различного калибра.

При этом Мнацаканян отметил, что Азербайджан до сих пор не выполняет договоренность, достигнутую на министерском уровне о прекращении огня 10 октября в Москве, и продолжает наносить удары по гражданскому населению, что приводит к человеческим жертвам.

Он также подчеркнул недопустимость провокационных действий Азербайджана против суверенной территории Республики Армения.

Главный дипломат РА также выразил глубокую обеспокоенность по поводу участия Турции, в развязанной Азербайджаном агрессии, которая отражается в ее прямом участии в боевых действиях и в переброске иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока, что представляет серьезную угрозу региональной безопасности и мира.

По словам Мнацаканяна, действия Азербайджана еще больше подчеркивают экзистенциальную угрозу для народа Арцаха, указывая на императив дня необходимость практических действий со стороны международного сообщества по ее нейтрализации, в том числе путем признания права народа Арцаха на самоопределение и права жить свободно и достойно на своей исторической родине.

Представляя гуманитарную ситуацию в Арцахе, министр иностранных дел РА подчеркнул необходимость срочного предоставления доступа к гуманитарной помощи соответствующими органами ООН на местах для облегчения страданий гражданского населения Арцаха и удовлетворения их приоритетных потребностей в соответствии с целями ООН.

Генсек ООН выразил обеспокоенность последними событиями в зоне нагорно- карабахского конфликта, подчеркнул необходимость немедленного прекращения боевых действий и возобновления переговоров по урегулированию.