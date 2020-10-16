Пятница, 16 Октября 2020 12:50

АрмИнфо. Депутат турецкого парламента армянского происхождения Каро Пайлан назвал автопробег, прошедший 28 сентября в поддержку Азербайджана в Стамбуле провокацией, так как машины проезжали через улицы, где живут армянские семьи.

Об этом он написал в своей статье, опубликованной накануне в New York Times. Пайлан, отметил: <В войне в зоне карабахского конфликта руководство Турции поддерживает Азербайджан и отклоняет призывы о прекращении огня. Также Азербайджан снабжен турецкой военной техникой. Подобная стратегия близка Эрдогану, так как последний намерен увеличить свое военное присутствие за рубежом, в частности, в Сирии, Ливии, в Средиземноморье и усилить свою позицию, в качестве региональной державы. Однако есть прямая корреляция между желанием турецкого правительства вникать в конфликты за рубежом и закрытием демократического пространства внутри страны>.

Он отметил, что из-за авторитаризма, который укрепляется в Турции, сам депутат от Народно-демократической партии, а также его политические взгляды превратят его в мишень. Пайлан подчеркнул, что турецкое издание <Евразийский институт стратегических вопросов> опубликовало заявление в поддержку Азербайджана в газете <Сабах>, связанной с семьей Эрдогана. Его в публикации обвинили в проармянской ориентации и измене.

<Там также звучали призывы лишить меня депутатской неприкосновенности, передать суду, однако, я подал юридическую жалобу на рекламодателей и продолжил призывать к миру в кавказском регионе. Как армянин из Турции я понимаю значение этого послания. Ведь в 2007 году был убит армянский журналист, редактор газеты <Агос> Грант Динк. Он был убит в аналогичный период национализма>,- заявил Пайлан, подчеркнув, что за последние дни по сфабрикованным обвинениям были арестованы десятки его друзей.

Более того, семерых депутатов от партии <Демократия народов>, и самого Пайлана, обвиняют в <попытке свержения конституционного

строя>, и прокурор готовится попросить парламент лишить их иммунитета и арестовать. В тоже время депутат подчеркнул, что его воодушевили тысячи звонков в поддержку и сбор подписей в их пользу.

Пайлан заявил, что недавно Турция была страной с многообещающей демократией. <Я стал депутатом в 2015 году, через 100 лет после того, как мой прадед был убит в ходе Геноцида армян. <Мне хотелось, чтобы турки, курды, армяне, алевиты, меньшинства и женщины жили без всякого страха как равные граждане. Я делал все возможное для турецко-армянского примирения. Однако после 2015 года Турция стала на путь авторитаризма. Президент Эрдоган пошел путем авторитаризма, и последовал милитаризм. Подобная политика не может решить внутриполитические проблемы и помочь региону. Турция должна сподвигнуть Армению и Азербайджан вернуться к переговорам по карабахскому конфликту.

Россия помогла сторонам договориться о режиме прекращения огня, что усилило роль России в регионе и исключило Турцию из дипломатической игры. Если президент Эрдоган хочет быть актуальным, он должен прекратить нагнетать напряженность на Кавказе и поддержать прекращение огня между Азербайджаном и Арменией>,- заметил он.

В заключении депутат подчеркнул, что, несмотря на угрозы, продолжит борьбу за демократию в Турции.