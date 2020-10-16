Пятница, 16 Октября 2020 12:22

АрмИнфо. Ситуация, созданная широкомасштабной агрессией, развязанной Азербайджаном в зоне нагорно-карабахского конфликта стала главной темой телефонного разговора министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с Генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

Как сообщает МИД Армении, Мнацаканян подтвердил приверженность Армении выполнению совместного заявления министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России от 10 октября о прекращении огня и укреплению этого режима. При этом он выразил глубокую озабоченность невыполнением азербайджанской стороной своих обязательств и нанесением ударов по мирным поселениям на всей территории Арцаха.

Отмечается, что эти агрессивные действия Азербайджана сопровождаются многочисленными нарушениями международного гуманитарного и обычного права, в очередной раз подчеркивая приоритетность обеспечения безопасного существования народа Арцаха, через полную реализацию и признание права жить свободно и безопасно на своей исторической родине.

Армянский министр особо подчеркнул недопустимость провокационных посягательств Вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения.

Мнацаканян выразил глубокую обеспокоенность экспансионистской политикой Турции по безоговорочной поддержке Азербайджана путем размещения международных вооруженных террористов в зоне конфликта, подчеркнув, что необратимая тенденция Азербайджана стать центром международного терроризма представляет собой угрозу для региона ответственности ОДКБ.

Глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул, что политическое руководство РА постоянно оценивает военную ситуацию и вытекающие из нее шаги, учитывая возможности инициирования уставных процессов ОДКБ.

Мнацаканян также проинформировал Зася, что Армения и в дальнейшем будет постоянно информировать Организацию Договора о коллективной безопасности и ее государства- члены о нынешней ситуации, последствиях агрессии Азербайджана.