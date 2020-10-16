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 Пятница, 16 Октября 2020 12:16
Ани Мшецян

В Армении за день выявлено 1465 новых случаев коронавируса

В Армении за день выявлено 1465 новых случаев коронавируса

АрмИнфо. По данным на 11:00 16 октября, в Армении выявлено 1465 новых случаев заражения коронавирусом.  Об этом сообщил Единый информационный центр.

В общей сложности, в республике было подтверждено 61.460 случая коронавируса, выздоровели 47.541 человек, скончались 1056, плюс десять за минувшие сутки. Было зафиксировано также 314 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний.  На данный момент фактическое лечение получают 13.919 пациентов. 


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