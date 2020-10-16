Пятница, 16 Октября 2020 11:32

АрмИнфо.Сегодня, 15 октября 2020 года Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов принял участие в третьей встрече министров иностранных дел в формате «Центральная Азия + Россия».

В заседании также приняли участие Министр иностранных дел Республики Казахстан М.Тлеуберди, Министр иностранных дел Кыргызской Республики Р.Казакбаев, Министр иностранных дел Российской Федерации С.Лавров, Министр иностранных дел Республики Таджикистан С.Мухриддин, и Министр иностранных дел Республики Узбекистан А.Камилов.

В ходе встречи министры отметили высокий уровень межгосударственного диалога между странами Центральной Азии и Российской Федерации, которые связаны узами дружбы, солидарности и взаимного уважения. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества по политико-дипломатической линии, а также в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Особое внимание уделено вопросам реагирования на пандемию COVID-19, включая обмен мнениями по созданию антикризисных планов и программ, в том числе по преодолению социально-экономических последствий на страны региона.

Выступая на встрече, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов озвучил предпринимаемые в стране меры по противодействию пандемической угрозе и подчеркнул значимость укрепления регионального и международного сотрудничества в данном направлении. “Согласно инициативам, озвученным Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в ходе его видеобращения к участникам 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, необходимо задействовать механизмы научной дипломатии и консолидировать усилия соответствующих ведомств государств, в первую очередь, по линии министерств здравоохранения и санитарно-эпидемиологических служб” - заявил Министр.

Стороны детально обсудили нынешнее положение и перспективы взаимодействия в области обеспечения региональной безопасности, с учетом развития ситуации в Исламской Республике Афганистан. В этой связи было отмечено, что Туркменистан выступает за стабилизацию ситуации в этой стране, создание условий для достижения общенационального согласия путем мирного диалога и оказание народу Афганистана экономической и гуманитарной помощи. Стороны обменялись мнениями по расширению спектра сотрудничества по противодействию общим угрозам и вызовам. В этом контексте отмечена необходимость расширения партнёрства в рамках региональных и международных структур с учетом общепризнанных норм и принципов.

Министры рассмотрели возможности расширения справедливого и взаимовыгодного партнерства на евразийском пространстве, включая развитие торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества. Обсуждены перспективы реализации ключевых инициатив государств Центральной Азии, Российской Федерации и стран АТР в транзитно-логистической сфере, что призвано способствовать укреплению торгово-экономических отношений, обеспечению благоприятных тарифных условий, росту конкурентоспособности в пост-пандемический период.

Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Была отмечена приемлемость развития связей по линии образования, науки и культуры. В этом контексте стороны подчеркнули значимость инициативы «Душа Евразии», нацеленной на развитие культурного диалога между странами.

В заключение, отметив приверженность взаимодействию в данном формате, министры приняли Заявление о стратегических направлениях сотрудничества.