Пятница, 16 Октября 2020 11:29

АрмИнфо.. Глава МИД Арцаха Масис Маилян отреагировал на заявление Госсекретаря США Майка Помпео по ситуации в зоне нагорно- карабахского конфликта.

"Я рад, что секретарь Помпео подтвердил наше общее видение, согласно которому урегулирование азербайджано-карабахского конфликта возможно исключительно мирными переговорами. Важно убедиться, что Турция перестанет толкать Азербайджан и международных террористов к продолжению бесчеловечной агрессии против нашей демократии.

Делимся надеждой министра Помпео, что армяне смогут защититься от того, что делают азербайджанцы. В то же время мы ожидаем, что международное сообщество сыграет свою активную конструктивную роль, чтобы остановить преступления против человечности и угрозы геноцида тройного единства Турции, Азербайджана и международных террористов. Признание независимости Республики Арцах является обязательным условием прочного регионального мира", - написал Маилян на своей странице в Фейсбук.

Отметим, что Госсекретарь США Майк Помпео в интервью The Erick Erickson Show on WSB Atlanta в частности, заявил: "То, что происходит сегодня в Азербайджане и Армении - это опасно. Теперь вмешались турки, которые предоставили ресурсы Азербайджану, увеличив риск, увеличив огневую мощь. Это историческая битва за место под названием Нагорный Карабах, небольшая территория с населением около 150 000 человек".

<Да, это давний конфликт. Урегулирование этого конфликта должно осуществляться путем переговоров и мирных обсуждений, а не посредством вооруженного конфликта и, конечно же, не с участием третьих стран, прибывающих, чтобы предоставить свою огневую мощь для решения ситуации, которая уже является пороховой бочкой. Мы надеемся, что армяне смогут защитить себя от того, что творят азербайджанцы", продолжил руководитель Госдепа.

По его словам, необходимо соблюсти режим прекращения огня, а затем сесть за стол и попытаются разобраться в этом. Это действительно историческая и сложная проблема.