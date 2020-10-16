Пятница, 16 Октября 2020 11:26

АрмИнфо.Официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде осудил нанесение нескольких ракетных ударов по приграничным районам страны и подчеркнул, что в случае повторения этого инцидента Иран не останется равнодушным.

"К сожалению, в течение дня поступают тревожные новости по этому поводу, что совершенно неприемлемо", - сказал Хaтибзаде.

Представитель Министерства иностранных дел, опровергая некоторые слухи об ответных действиях пограничных войск Исламской Республики Иран, подчеркнул: "Поддержание безопасности и мира иранских граждан, проживающих в приграничных районах, является красной линией наших вооруженных сил и в случае повторных обстрелов Исламская Республика Иран не останется равнодушной".

Отметим, что Иран не первый раз предупреждает стороны нагорно-карабахского конфликта о том, что даст адекватный ответ в случае нарушения своих государственных границ. В течение эскалации ракеты уже неоднократно попадали на иранскую сторону, в том числе и на населенные пункты. Согласно иранским СМИ есть также пострадавшие среди гражданского населения. Согласно тем же СМИ, Иран стянул войска к госгранице для отражения любой возможной агрессии.