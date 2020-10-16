Пятница, 16 Октября 2020 11:25

АрмИнфо. Ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта обсудили в ходе телефонного разговора глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел, международной торговли Аргентины Фелипе Сола.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мнацаканян подробно представил широкомасштабную агрессию Азербайджана при поддержке Турции против народа Арцаха, которая сопровождается намеренным обстрелом мирного населения и жизненно важной инфраструктуры, а также убийствами мирных жителей, оказавшихся под их контролем.

Он подчеркнул, что действия Азербайджана представляют экзистенциальную угрозу народу Арцаха, о чем многократно говорили армянские стороны.

Стороны отметили необходимость немедленного прекращения военных действий и выполнения обязательств, взятых в этом направлении.