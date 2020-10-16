Пятница, 16 Октября 2020 11:24

АрмИнфо.Упорные бои в северном направлении карабахско-азербайджанских войск продолжаются. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

При этом он добавил, что армянские войска применяют очень грамотную тактику. "При отражении очередного упорного наступления, благодаря ударам наших войск, пехота противника ударился в бега", - написал Ованнисян.