Пятница, 16 Октября 2020 10:13

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении считает плодом больного воображения сообщение азербайджанских спецслужб о том, что Ереван якобы готовит теракты в крупных городах Азербайджана, считая это сообщение нелепостью.

В заявлении ведомства, размещенном на его сайте, отмечается, что эти нелепые заявления бессмысленно комментировать, однако можно предположить, что переброшенные в Азербайджан боевики-джихадисты, террористические группировки и их приспешники рано или поздно выйдут из- под контроля, и тогда бакинскому военно-политическому руководству ничего не останется, как приписать Армении все негативные сценарии.

"Служба национальной безопасности еще раз и со всей ответственностью заявляет, что Республика Армения никогда не берет под прицел мирное население Азербайджана, в отличие от наших противников, которые считанные часы назад обрушили всю свою месть за поражение на безоружных армянских пленных", - говорится в сообщении.

В документе выражается уверенность в том, что террористический акт, каковым, безусловно, является убийство пленных, а также все остальные теракты, в том числе, обстрел мирных граждан, детей, госпиталя, гражданских объектов и даже церкви, будут удостоены самых строгих международных оценок.

"Армения - ответственный участник международных отношений, спецслужбы Армении сегодня вынуждены бороться во имя региона, свободного от международного терроризма, во имя мира и безопасности наших граждан", - отмечается в заявлении СНБ.