Пятница, 16 Октября 2020 09:55

АрмИнфо. Армия обороны Арцаха успешно отразила широкомасштабное наступление ВС Азербайджана на севере республики. Как сообщил официальный представитель МО Армении Арцрун Ованнисян, сегодня рано утром, примерно после часа интенсивного артобстрела, противник перешел в широкомасштабное наступление наf северном направлении.

"Противник несколько раз пытался занять наши позиции, используя тактику атакующих волн, но благодаря мужеству и мастерству армянских воинов был отброшен, понеся значительные потери", - сообщил Ованнисян.