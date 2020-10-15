Четверг, 15 Октября 2020 21:51

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян получил видеоматериалы и фотографии, свидетельствующие о бесчеловечном, жестоком обращении азербайджанских ВС в отношении армянских пленных. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

<На этих видеоматериалах азербайджанские военные подвергают людей максимальному унижению, а потом с исключительным цинизмом жестоко убивают. Поведение и риторика представителей ВС Азербайджана наполнены ненавистью. Эти видеоматериалы распространились сегодня по азербайджанским источникам, они также нацелены на детей и пожилых людей>, - написал он.

Татоян сообщил, что после этих публикаций в сети Министерство обороны Азербайджана опровергло свое отношение к этим видеоматериалам, после чего последние были удалены. Однако Аппарат Омбудсмена своевременно задокументировал все источники.

Он сообщил, что эксперты аппарата Защитника прав человека точно определили также место и время совершения преступных деяний, был также сделан перевод речи, записанной в видеоматериале.

Видеоматериалы и фотографии уже получили необходимое правовое закрепление как неопровержимые правовые доказательства, свидетельствующие о военном преступлении азербайджанскх ВС. По словам Татояна, полученные видео и фотографии завтра рано утром будут отправлены международным органам в соответствии с юрисдикцией.