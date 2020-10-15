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 Четверг, 15 Октября 2020 21:49

Министр иностранных дел ИРИ Зариф: Иран готов помочь урегулировать спор между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел ИРИ Зариф: Иран готов помочь урегулировать спор между Азербайджаном и Арменией

АрмИнфо.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выразил готовность своей страны содействовать достижению прочного мира и урегулированию спора в регионе Нагорного Карабаха в рамках региональной инициативы - Ираном, Турцией и Россией, а также Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщают иранские новостные агентства.

 

Зариф подтвердил принципиальную позицию Исламской Республики Иран, выразив готовность Ирана содействовать достижению прочного мира и урегулирования спора в рамках региональной инициативы Ирана, Турции и России, а также как Минской группы.

 

Министры также подчеркнули важность и роль региональной инициативы в разрешении кризиса, возникшего несколько десятилетий назад.

 

Иран неоднократно требовал урегулирования конфликта и призывал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

 

Отмечается, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились о прекращении огня, но его нарушение указывает на хрупкость соглашения о перемирии.


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