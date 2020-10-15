Четверг, 15 Октября 2020 21:49

АрмИнфо.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выразил готовность своей страны содействовать достижению прочного мира и урегулированию спора в регионе Нагорного Карабаха в рамках региональной инициативы - Ираном, Турцией и Россией, а также Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщают иранские новостные агентства.

Зариф подтвердил принципиальную позицию Исламской Республики Иран, выразив готовность Ирана содействовать достижению прочного мира и урегулирования спора в рамках региональной инициативы Ирана, Турции и России, а также как Минской группы.

Министры также подчеркнули важность и роль региональной инициативы в разрешении кризиса, возникшего несколько десятилетий назад.

Иран неоднократно требовал урегулирования конфликта и призывал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились о прекращении огня, но его нарушение указывает на хрупкость соглашения о перемирии.