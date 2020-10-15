<Гуманитарная обстановка в Нагорном Карабахе по обе стороны линии фронта находится на краю гуманитарного кризиса, поэтому мы не можем оставаться простыми наблюдателями, - сказал Рейнсалу. - Я предложил правительству выделить 100 000 евро на улучшение гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе, и правительство поддержало его>. Министр подчеркнул необходимость мирного урегулирования конфликта. <Мы призываем стороны прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и разрешить конфликт мирным путем. Третьи страны должны воздерживаться от любых вмешательств, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации>, - сказал Рейнсалу. По словам министра, Эстония поддерживает переговорный процесс, которым руководят сопредседатели Минской группы ОБСЕ, и готова при необходимости поднять вопрос о Нагорном Карабахе в Совете безопасности ООН.

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