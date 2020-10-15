Четверг, 15 Октября 2020 21:24

АрмИнфо. В Арцахе происходит настоящая гуманитарная катастрофа, и для ее преодоления необходима прямая поддержка международных партнеров. Об этом заявил в ходе встречи с постоянным координатором ООН Шомби Шарпом вице-премьер Республики Армeния Мгер Григорян.

Подчеркнув, что мишенью Азербайджана является мирное население, Мгер Григорян, коснулся сложившегося в Арцахе гуманитарного кризиса и обсудил с Шомби Шарпом возможности его адресного решения на месте.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в результате развязанной Азербайджаном широкомасштабной агрессии против Арцаха. Вице-премьер коснулся вовлеченности Турции в войне и ее поддержки Азербайджану, в том числе рассказал об угрозе терроризма в регионе в результате переброски Турцией иностранных вооруженных террористов в зону конфликта