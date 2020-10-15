Четверг, 15 Октября 2020 21:22

АрмИнфо. Страны "Веймарского треугольника" (Германия, Франция и Польша) призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе строго соблюдать согласованную в Москве договоренность о прекращении огня с 10 октября. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении глав МИД трех стран Хайко Мааса, Жан-Ива Ле Дриана и Збигнева Рау по итогам их встречи в Париже, сообщает ТАСС.

"Франция, Германия и Польша приветствуют гуманитарное прекращение огня между Арменией и Азербайджаном и призывают стороны строго соблюдать его", - говорится в документе. Страны "Веймарского треугольника" осуждают продолжающееся насилие, с какой бы стороны оно ни исходило". Министры также призвали начать без предварительных условий предметные переговоры по урегулированию конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В результате состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 11:00 мск 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.