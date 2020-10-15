Четверг, 15 Октября 2020 21:20

АрмИнфо.Риторика властей Турции становится все более воинственной. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявление главы Европарламента Давида Сассоли, озвученное на пресс-конференции на полях саммита ЕС в Брюсселе.

<Турецкая риторика становится все более воинственной, и конфликт в Нагорном Карабахе явно не смягчает ее>, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о том, почему Евросоюз не может решительными действиями реагировать на общее поведение Турции, включая в Средиземном море.

По словам Сассоли, он не раз поднимал этот вопрос на заседаниях с лидерами ЕС. Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон 2 октября на полях саммита ЕС в Брюсселе заявил, что свыше 300 сирийских исламистов переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта. В связи с этим Брюссель призвал Анкару не вмешиваться в конфликт и способствовать его мирному урегулированию.

Греция и Кипр на протяжении нескольких месяцев активно требуют Евросовет ввести санкции в отношении Турции из-за ее действий в Средиземном море. Греция заключила этим летом с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон, которые подтверждают право греческих островов на морской шельф и исключительную экономическую зону. Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела в боевую готовность свои вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права.

13 сентября судно вернулось в турецкий порт Анталья для проведения планового технического осмотра, однако Турция заявляла, что сейсмическая разведка в Средиземном море будет продолжена. По последним данным, в понедельник Oruc Reis снова вышел в море из порта Антальи.