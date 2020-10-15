Четверг, 15 Октября 2020 21:20

АрмИнфо. "То, что происходит сегодня в Азербайджане и Армении - это опасно. Теперь вмешались турки, которые предоставили ресурсы Азербайджану, увеличив риск, увеличив огневую мощь. Это историческая битва за место под названием Нагорный Карабах, небольшая территория с населением около 150 000 человек». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью The Erick Erickson Show on WSB Atlanta.

«Да, это давний конфликт. Урегулирование этого конфликта должно осуществляться путем переговоров и мирных обсуждений, а не посредством вооруженного конфликта и, конечно же, не с участием третьих стран, прибывающих, чтобы предоставить свою огневую мощь для решения ситуации, которая уже является пороховой бочкой. Мы надеемся, что армяне смогут защитить себя от того, что творят азербайджанцы», отметил руководитель Госдепа.

По его словам, необходимо соблюсти режим прекращения огня, а затем сесть за стол и попытаются разобраться в этом. Это действительно историческая и сложная проблема.