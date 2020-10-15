|Арцрун Ованнисян: Идут упорные бои
|Омбудсмен Армении получил видеоматериалы, демонстрирующие жестокое и бесчеловечное обращение азербайджанских ВС с армянскими пленными
|Министр иностранных дел ИРИ Зариф: Иран готов помочь урегулировать спор между Азербайджаном и Арменией
|Эстония выделит 100 000 евро на улучшение гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе
|Вице-премьер: Для преодоления гуманитарного кризиса в Арцахе необходима прямая поддержка международных партнеров
|ФРГ, Франция и Польша призвали Баку и Ереван соблюдать согласованное в Москве перемирие
|Европарламент: Риторика властей Турции становится все более воинственной
|Майк Помпео: Мы надеемся, что армяне смогут защитить себя от того, что творят азербайджанцы
|Арарат Мирзоян: Уступим Арцах, значит уступим Мегри, а затем и Ереван
|ВС Азербайджана обстреляли очередной населенный пункт Красный Базар Мартунинского района
|Лавров и Чавушоглу предметно обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Вице-премьер: Экзистенциальная угроза народа Арцаха может быть предотвращена только международным признанием и реализацией его права на самоопределение
|Никол Пашинян: "Красной чертой" для Армении является право на самоопределение Нагорного Карабаха
|Омбудсмен: Абсолютно бесчеловечно отсутствие возможности обмена трупами и пленными
|Фламандский парламент Бельгии единогласно признал резолюцию, осуждающую военные действия в Арцахе
|В Москве призывают Ереван и Баку незамедлительно организовать встречу военных для согласования механизма контроля прекращения огня
|Советник: Тройственный союз не решил даже задачу первого дня боев
|Представлены номера необходимых горячих линий в условиях военного положения
|Армен Саркисян: Мы не должны дать Турции возможность превратить Кавказ в еще одну Сирию
|Заместитель командующего войсками ПВО: Заявления Азербайджана о том, что Турция не принимает участия в военных действиях в Карабахе - ложь
|Военный прокурор РА: Имеются неопровержимые доказательства участия в Карабахе наемников в составе вооруженных сил Азербайджана
|Арсен Торосян: Врачи сейчас нужны солдатам, соблюдайте санитарно-эпидемиологические правила!
|Ованнисян: Степанакерт вновь подвергся ракетному обстрелу
|В Ереване представлен документ, свидетельствующий о вовлечении наемников в боевые действия в Карабахе
|МО Армении сообщило о поражении очередного штурмовика СУ-25 ВВС Азербайджана
|Тойво Клаар и Андрей Руденко подчеркнули императивность строгого выполнения московских соглашений по Карабаху
|КГА: Турция закрыла свое воздушное пространство для транспортировки гуманитарных грузов в Армению
|Противник продолжает нести потери в живой силе и технике
|Сергей Мелконян: Армянская сторона оправданно рассматривает действия Израиля как неофициальную поддержку Азербайджана
|Ряд греческих городских советов приняли резолюции в поддержку Арцаха на фоне развязанной Азербайджаном при поддержке Турции агрессии
|Президент Киргизии ушел в отставку
|Генпрокуратура Армении сообщила, что в результате агрессии Азербайджана в Армении было убито пятеро военнослужащих
|Размещение миротворцев в Карабахе возможно только с согласия Армении и Азербайджана - Песков
|Ованнисян: На южном фланге фронта продолжаются тяжелые бои
|Генсек ОДКБ: Идет активное обсуждение вопроса миротворчества в Нагорном Карабахе
|Посольство Ирана в Баку выразило протест азербайджанским СМИ
|Глава МИД Греции едет в Армению
|Испанские законодатели: Международное признание Арцаха - единственный действующий механизм восстановления мира и безопасности в регионе
|Госдеп: Участие в эскалации в Карабахе какой-либо внешней стороны только усугубляет проблему
|Араик Арутюнян: В Арцахе создана комендатура
|СНБ: Командиру АО НКР, распространявшему ложные сведения о якобы договоренности властей Армении о сдаче земель, предъявлено обвинение
|ФСБ уничтожила двух террористов, готовивших теракты в Волгограде
|Лукашенко: ОДКБ - важная организация, которую необходимо развивать
|Состоялась встреча с Президентом Международной федерации тенниса
|Минздрав России рассказал о состоянии Юрия Котенка, раненого при обстреле в Карабахе
|Политдиректора России и ЕС подчеркнули необходимость соблюдения перемирия в Карабахе
|The Washington Post: В боях в зоне карабахского конфликта погибли 52 наемника из Сирии
|ANCA: Более 100 конгрессменов и сенаторов США требуют прекращения азербайджано- турецкой агрессии против Арцаха
|Прогноз: Сохранение консолидации армянства - залог перемирия уже в ближайшие дни
|Никол Пашинян подал прошения президенту Армении о присвоении воинских званий защитникам Арцаха
|В Армении за день выявлено 1371 новых случаев коронавируса
|Иран вновь заявил о готовности играть более активную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Взгляд из Москвы: Основная цель Турции - сухопутный коридор Нахиджеван- Азербайджан
|Минобороны РА: На северном и юго-восточном направлениях фронта продолжаются бои
|Омбудсмен: Неизбирательные нападения вооруженных сил Азербайджана, направленные против детей должны быть решительно осуждены международным сообществом
|Шомби Шарп отреагировал на ранение 14-летнего подростка, при обстреле Азербайджаном территории Армении
|Российский эксперт: Алиев встал на очень опасный путь, завершением которого может стать падение его режима
|Армения намерена ратифицировать Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников
|Минобороны РА: Утром противник возобновил активный артиллерийский огонь на северном и юго-восточном направлениях фронта
|ЕСПЧ отказался отменить промежуточные меры в отношении Турции в связи с эскалацией в Карабахе
|Читать больше
АрмИнфо. "То, что происходит сегодня в Азербайджане и Армении - это опасно. Теперь вмешались турки, которые предоставили ресурсы Азербайджану, увеличив риск, увеличив огневую мощь. Это историческая битва за место под названием Нагорный Карабах, небольшая территория с населением около 150 000 человек». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью The Erick Erickson Show on WSB Atlanta.
«Да, это давний конфликт. Урегулирование этого конфликта должно осуществляться путем переговоров и мирных обсуждений, а не посредством вооруженного конфликта и, конечно же, не с участием третьих стран, прибывающих, чтобы предоставить свою огневую мощь для решения ситуации, которая уже является пороховой бочкой. Мы надеемся, что армяне смогут защитить себя от того, что творят азербайджанцы», отметил руководитель Госдепа.
По его словам, необходимо соблюсти режим прекращения огня, а затем сесть за стол и попытаются разобраться в этом. Это действительно историческая и сложная проблема.
|Арцрун Ованнисян: Идут упорные бои
|Омбудсмен Армении получил видеоматериалы, демонстрирующие жестокое и бесчеловечное обращение азербайджанских ВС с армянскими пленными
|Министр иностранных дел ИРИ Зариф: Иран готов помочь урегулировать спор между Азербайджаном и Арменией
|Эстония выделит 100 000 евро на улучшение гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе
|Вице-премьер: Для преодоления гуманитарного кризиса в Арцахе необходима прямая поддержка международных партнеров
|ФРГ, Франция и Польша призвали Баку и Ереван соблюдать согласованное в Москве перемирие
|Европарламент: Риторика властей Турции становится все более воинственной
|Майк Помпео: Мы надеемся, что армяне смогут защитить себя от того, что творят азербайджанцы
|Арарат Мирзоян: Уступим Арцах, значит уступим Мегри, а затем и Ереван
|ВС Азербайджана обстреляли очередной населенный пункт Красный Базар Мартунинского района
|Лавров и Чавушоглу предметно обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Вице-премьер: Экзистенциальная угроза народа Арцаха может быть предотвращена только международным признанием и реализацией его права на самоопределение
|Никол Пашинян: "Красной чертой" для Армении является право на самоопределение Нагорного Карабаха
|Омбудсмен: Абсолютно бесчеловечно отсутствие возможности обмена трупами и пленными
|Фламандский парламент Бельгии единогласно признал резолюцию, осуждающую военные действия в Арцахе
|В Москве призывают Ереван и Баку незамедлительно организовать встречу военных для согласования механизма контроля прекращения огня
|Советник: Тройственный союз не решил даже задачу первого дня боев
|Представлены номера необходимых горячих линий в условиях военного положения
|Армен Саркисян: Мы не должны дать Турции возможность превратить Кавказ в еще одну Сирию
|Заместитель командующего войсками ПВО: Заявления Азербайджана о том, что Турция не принимает участия в военных действиях в Карабахе - ложь
|Военный прокурор РА: Имеются неопровержимые доказательства участия в Карабахе наемников в составе вооруженных сил Азербайджана
|Арсен Торосян: Врачи сейчас нужны солдатам, соблюдайте санитарно-эпидемиологические правила!
|Ованнисян: Степанакерт вновь подвергся ракетному обстрелу
|В Ереване представлен документ, свидетельствующий о вовлечении наемников в боевые действия в Карабахе
|МО Армении сообщило о поражении очередного штурмовика СУ-25 ВВС Азербайджана
|Тойво Клаар и Андрей Руденко подчеркнули императивность строгого выполнения московских соглашений по Карабаху
|КГА: Турция закрыла свое воздушное пространство для транспортировки гуманитарных грузов в Армению
|Противник продолжает нести потери в живой силе и технике
|Сергей Мелконян: Армянская сторона оправданно рассматривает действия Израиля как неофициальную поддержку Азербайджана
|Ряд греческих городских советов приняли резолюции в поддержку Арцаха на фоне развязанной Азербайджаном при поддержке Турции агрессии
|Президент Киргизии ушел в отставку
|Генпрокуратура Армении сообщила, что в результате агрессии Азербайджана в Армении было убито пятеро военнослужащих
|Размещение миротворцев в Карабахе возможно только с согласия Армении и Азербайджана - Песков
|Ованнисян: На южном фланге фронта продолжаются тяжелые бои
|Генсек ОДКБ: Идет активное обсуждение вопроса миротворчества в Нагорном Карабахе
|Посольство Ирана в Баку выразило протест азербайджанским СМИ
|Глава МИД Греции едет в Армению
|Испанские законодатели: Международное признание Арцаха - единственный действующий механизм восстановления мира и безопасности в регионе
|Госдеп: Участие в эскалации в Карабахе какой-либо внешней стороны только усугубляет проблему
|Араик Арутюнян: В Арцахе создана комендатура
|СНБ: Командиру АО НКР, распространявшему ложные сведения о якобы договоренности властей Армении о сдаче земель, предъявлено обвинение
|ФСБ уничтожила двух террористов, готовивших теракты в Волгограде
|Лукашенко: ОДКБ - важная организация, которую необходимо развивать
|Состоялась встреча с Президентом Международной федерации тенниса
|Минздрав России рассказал о состоянии Юрия Котенка, раненого при обстреле в Карабахе
|Политдиректора России и ЕС подчеркнули необходимость соблюдения перемирия в Карабахе
|The Washington Post: В боях в зоне карабахского конфликта погибли 52 наемника из Сирии
|ANCA: Более 100 конгрессменов и сенаторов США требуют прекращения азербайджано- турецкой агрессии против Арцаха
|Прогноз: Сохранение консолидации армянства - залог перемирия уже в ближайшие дни
|Никол Пашинян подал прошения президенту Армении о присвоении воинских званий защитникам Арцаха
|В Армении за день выявлено 1371 новых случаев коронавируса
|Иран вновь заявил о готовности играть более активную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Взгляд из Москвы: Основная цель Турции - сухопутный коридор Нахиджеван- Азербайджан
|Минобороны РА: На северном и юго-восточном направлениях фронта продолжаются бои
|Омбудсмен: Неизбирательные нападения вооруженных сил Азербайджана, направленные против детей должны быть решительно осуждены международным сообществом
|Шомби Шарп отреагировал на ранение 14-летнего подростка, при обстреле Азербайджаном территории Армении
|Российский эксперт: Алиев встал на очень опасный путь, завершением которого может стать падение его режима
|Армения намерена ратифицировать Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников
|Минобороны РА: Утром противник возобновил активный артиллерийский огонь на северном и юго-восточном направлениях фронта
|ЕСПЧ отказался отменить промежуточные меры в отношении Турции в связи с эскалацией в Карабахе
|Читать больше
|Прогноз: Сохранение консолидации армянства - залог перемирия уже в ближайшие дни
|Взгляд из Москвы: Основная цель Турции - сухопутный коридор Нахиджеван- Азербайджан
|Платошкин: То, о чем мы предупреждали, к сожалению, произошло.
|Прогноз: Ожидать прекращения огня в Арцахе до формирования нового геополитического баланса не приходится
|Коммандос: Алиев готов завершить войну. Не готов Эрдоган
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности