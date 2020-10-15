Четверг, 15 Октября 2020 21:19

АрмИнфо.Уступим Арцах, значит уступим Мегри, а затем и Ереван. Об этом на своей странице в Фейсбук написал спикер Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян.

Он подчеркнул, что эта война не является новой, а ведется против армянского нарда как минимум несколько сотен лет. Целью войны, по словам Мирзояна, являются не территории, не Варанда и Бердзор, не Шуши и Степанакерт, а превращение армянской нации и государства в бедную бутафорию, устранение Армении с политической карты, а также, при возможности, полное истребление.

<Мы должны крепко стоять на ногах, другого варианта нет. Один раз должны стоять до конца. Арцах - наша Родина, наш дом, которые мы не сдадим. Ни за что. Да здравствует вечный армянский народ. Мы победим. Несомненно, победим!>, - написал он. -