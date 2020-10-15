Четверг, 15 Октября 2020 20:43

АрмИнфо. 15 октября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу. "Министры подчеркнули безальтернативность мирного урегулирования". Об этом сообщает Департамент информации и печати МИД России.

В развитие регулярных российско-турецких контактов на высшем и высоком уровне предметно обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Министры подчеркнули безальтернативность мирного урегулирования проблемы.

Подтверждена необходимость неукоснительного выполнения положений Московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября с.г.

В практическом плане отмечена востребованность незамедлительного установления режима прекращения огня и согласования механизмов контроля за его соблюдением. Также акцентирована важность оперативного согласования шагов по возобновлению переговорного процесса в рамках механизмов Минской группы ОБСЕ с прицелом на достижение реальных результатов.

Отметим, что государственное информационное агентство России - ТАСС, проигнорировав сообщение МИД РФ, опубликовала турецкую версию разговора. "Обсуждалась тема Нагорного Карабаха, нарушения перемирия Арменией, нападения на мирных жителей, а также последнее нападение на похороны в [азербайджанском] Тертере", - сказал турецкий источник ТАСС.