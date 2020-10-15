Четверг, 15 Октября 2020 19:18

АрмИнфо.Мирное население получает смертельные или угрожающие жизни ранения в результате военных действий ВС Азербайджана с применением запрещенных видов оружия. Об этом говорится в заявлении Защитника прав человека Республики Армения Армана Татояна.

В этой связи он отметил, что из-за продолжающихся агрессивных военных действий в разных городах и селах Арцаха медицинский персонал не имеет полноценной возможности прибывать в эти поселения и оказывать необходимую помощь нуждающимся. Согласно сведениям, преданным Омбудсменом Арцаха, мишенью военных обстрелов становились также машины скорой помощи, обстрелы велись и в направлении госпиталя.

Вместе с тем, Омбудсмен подчеркнул, что и Армения, и Арцах готовы обмениваться трупами и пленными, поскольку считают отсутствие такой гуманитарной возможности недопустимым. <Об этой готовности армянские государства сообщали неоднократно публично>, - заметил он.

Нынешняя ситуация, по словам Татояна, является продолжающимся грубым нарушением основополагающих требований Международного гуманитарного права, закрепленных в Женевских конвенциях 1949 года. Он отметил, что это нарушает не только права мирных жителей, получивших ранения, но и является надругательством над трупами убитых, бесчеловечным отношением к их близким родственникам.

<Присоединяюсь к публичной озабоченности руководства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в евразийском регионе от 13 октября в связи с отсутствием гуманитарного перемирия и условий для осуществления гуманитарной миссии. Необходимо как можно скорее прекратить это уже ставшее абсолютно бесчеловечным отношение и обеспечить Международному комитету Красного Креста (МККК) возможность осуществления своей гуманитарной миссии>, - сказал Омбудсмен.