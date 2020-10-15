В резолюции, в частности, отмечено, что достигнутый 12 октября в ходе переговоров режим перемирия был нарушен обстрелами Степанакерта со стороны ВС Азербайджана. Вместе с тем, обозначено, что Азербайджан нарушает международное гуманитарное право, нацеливаясь не только на военные объекты, из-за чего страдает мирное население Арцаха. <Геополитические интересы Турции дестабилизируют регион. Это также относится к использованию турецкими властями сирийских террористов-наемников для борьбы с народом Арцаха>, - говорится в резолюции.

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