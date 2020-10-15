Четверг, 15 Октября 2020 18:59

АрмИнфо.Наш главный посыл заключается в том, чтобы незамедлительно организовать встречу по линии военных для согласования механизма контроля прекращения огня. Об этом 15 октября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она еще раз напомнила о многочисленных телефонных разговорах проводимых российской стороны на разных уровнях с Арменией и Азербайджаном; о встрече на уровне глав МИД РА, АР и РФ в Москве 9-10 октября, инициированной президентом России, а также достигнутых по ее итогам договоренностям о гуманитарном прекращении огня, где также содержится пункт о внедрении механизма контроля.

При этом она добавила, что глава МИД России Сергей Лавров накануне в ходе интервью российским журналистом подробно коснулся этого механизма.

"Пока, насколько нам известно, эта работа не ведется. Мы надеемся на скорейший запуск подобного механизма", - сказала она.

Коснувшись перспектив политического урегулирования карабахского конфликта, Захарова подчеркнула, что в Москве исходят из того, что оно возможно, необходимо и предложения, которые прорабатывали и продолжают прорабатывать сопредседатели Минской группы ОБСЕ остаются на столе переговоров.

"Их содержание известно: поэтапное, постепенное освобождение соответствующих районов, при соблюдении гарантий безопасности, обеспечения надежной связи между Арменией и Карабахом, до того, как будет определен окончательный статус", - сказала представитель МИД РФ. При этом она указала на то, что заявлений с обеих сторон очень много, они очень эмоциональные, что понятно, однако также нужно задавать вопрос - идут ли они на достижение конкретной цели?

"Еще раз подчеркну: сегодня это полное прекращение огня и кровопролития, переход к переговорному процессу. И в этой связи мы неоднократно призывали всех, кто так или иначе сопряжен с этой ситуацией, и непосредственно стороны, и тех, кто считает себя вправе быть в процессе, к нормализации ситуации. Мы все-таки надеемся к нормализации, уж точно не к ухудшению ситуации. Отдавать должное необходимости, и делать все, чтобы все заявления были не просто выверенными, а служили достижению тех целей, о которых я сказала и которые обозначены, и были переподтверждены и российской стороной, и многими мировыми лидерами", - сказала представитель МИД России.

Она также не согласилась с тем, что российская сторона лишь выступает с заявлениями, а конкретных действий нет отметив, что работа ведется на разных уровнях, в том числе ведется конкретная предметная работа с военными по разработке механизма контроля режима прекращения огня на местах.

На уточнение, в чем заключаются разногласия РФ и Турции по Карабаху, о чем накануне заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров, Захарова напомнила, что глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва не согласна с той позицией, которую озвучила Турция, и не может согласиться с тем, что есть и допустимо военное решение конфликта.

"К сожалению, Турция смогла это сделать и подтвердила, что будет поддерживать любые действия, которые предпринимает Баку для решения этого конфликта, включая военное. Он однозначно сказал, в чем состоит расхождения позиций России и Турции. Четко и без возможности для двусмысленности. При этом он сказал, что мы находимся в контактах с турецкой стороной, состоялось несколько телефонных разговоров. Он также сказал, что мы отстаиваем свою точку зрения - мирное урегулирование не только возможно, но и является единственным способ обеспечить устойчивое решение этой проблемы", - заключила представитель российского МИД