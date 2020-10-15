Четверг, 15 Октября 2020 17:23

АрмИнфо. Единый армянский информационный центр опубликовал номера необходимых горячих линий в условиях военного положения.

Так, согласно сообщению, чтобы получить социальную помощь в условиях военного положения необходимо обратиться по номерам 117 или 114; В случае проблем со здоровьем, в том числе признаков коронавируса, обращаться в ближайшую к месту проживания поликлинику или же обратиться по горячей линии: 8003;

Для получения информации о военнослужащих и добровольцах необходимо обратиться по номеру горячей линии Министерства обороны РА 128, 8501,

8503;

По номеру 060 834 777 за бесплатной онлайн психологической помощью могут обратиться лица, принимавшие участие в боевых действиях, а также их семьи, и пострадавшие граждане;

Информацию о въезде/выезде в Армению и Арцах можно получить по телефонам +37447 95 42 29, +37447 94 45 29;

Для уточнения вопросов, связанных с состоянием здоровья раненых военнослужащих, можно по телефону +374 10 660054.

Кроме того напоминается, что при Минобороны Армении создана рабочая комиссия для оперативного реагирования на волнующие граждан вопросы, связанные с военнослужащими в зоне боевых действий, которая будет действовать на территории Военного авиационного университета МО РА по адресу: Ереван, проспект Аршакуняц. 89, телефон: +374 10 448425.

Также сообщается, что пенсии и Государственные пособия, выплачиваемые в денежной форме лицам, зарегистрированным в Республике Арцах, начались с 9 октября на территории Армении. Для получения средств также можно посетить филиалы <Айпост> по фактическому месту жительства. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 114 или ЗАО <Айпост> 010 514514.

Если у граждан из Арцаха нет документов, они могут обратиться в Территориальную паспортную службу по месту временного проживания или в паспортно-визовую службу (ОВИР).

Более того, дети могут получить образование в ближайшей к месту жительства школе без подачи документов