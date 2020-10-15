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 Четверг, 15 Октября 2020 17:22
Ани Мшецян

Армен Саркисян: Мы не должны дать Турции возможность превратить Кавказ в еще одну Сирию

Армен Саркисян: Мы не должны дать Турции возможность превратить Кавказ в еще одну Сирию

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян в своем интервью газете <Аль-Джарида> заявил, что Карабах или Арцах всегда был частью Армении. Саркисян отметил, что в нем всегда жили армяне и продолжают жить, по сей день, и в Советское время приказом Сталина Карабах в качестве автономной области вошел в состав Азербайджана.

<После распада СССР началась первая карабахская война, после чего начался переговорный процесс, который длился 30 лет. Азербайджанская сторона заявляет, что хочет освободить свои территории. Но от кого ее освобождать? Там проживают чистокровные армяне, которые всегда там проживали. Это называется агрессия, и этническая чистка. Им нужна данная территория без армян, для азербайджанской стороны установление контроля над этими территориями и оправдание собственной агрессии является частью истории построения идентичности, а для армянской стороны - это борьба за жизнь, культурное наследие, историческую память. Это борьба за свой дом, за своих родителей, за своих детей, которые там живут>,- подчеркнул президент.

Саркисян сообщил, что Азербайджан развязал эту крупномасштабную войну вопреки четкому соглашению о прекращении огня, достигнутому в 1994 году. <Это настоящая война, к которой Азербайджан и Турция давно и серьезно готовились. Азербайджанская сторона хочет ликвидировать статус-кво Арцаха и навязать свою волю. И Турция в военном и политическом отношении поддерживает эту опасную инициативу Азербайджана, ведущую к гуманитарной катастрофе в регионе>,- заметил он.

Также президент выразил опасения, что Турция хочет превратить Арцах <во вторую Сирию>. По словам Саркисяна, если международное сообщество должным образом не отреагирует на действия Турции, то так оно и будет.

<Все это пагубно скажется на всем регионе, и мы не должны дать Турции возможность превратить Кавказ в еще одну Сирию. Турция обязана прекратить вмешиваться в конфликт между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Анкара постоянно нанимает наемников, исламистов, террористов в Азербайджан для борьбы с мирным населением Арцаха. Различные страны должны вмешаться, оказать сильное и явное давление на Турцию, чтобы она прекратила свое вмешательство в регион. Если Турция останется в стороне, у нас будет возможность провести эффективные переговоры о прекращении огня, а также возможность вернуться за стол переговоров. Турция хочет повторить то, что произошло 105 лет назад, то есть этническая чистка армян с их родины с целью совершения нового геноцида. Мы, армяне, в Армении, Арцахе и в диаспоре никогда не допустим повторения геноцида. Никогда больше!>,- подчеркнул президент.

По словам Саркисяна, после Геноцида армян, многие представители нации были вынуждены бежать из своей исторической родины, и стали гражданами таких стран как Россия, США, Франция, Сирия, Ливан, Грузия, Иран и др.

<И сейчас многие из этих граждан, видя угрозу для своей родины, приезжают в Армению, и пытаются оказать поддержку своему народу. Азербайджан и Турция, а не Армения, должны нести ответственность за привлечение наемных убийц, фанатичных джихадистов, в наш регион, что усложняет мирный процесс. Цивилизованный мир должен остановить этот процесс. В 21 веке недопустимо, чтобы наемникам платили деньги за убийство мирных жителей или за гуманитарную катастрофу>,- заявил президент, отметив, что среди армян нет ненависти к другим религиям и другой культуре.  Также президент сообщил, что с первых дней азербайджанской агрессии при содействии Турции, он находился на связи с султаном Омана, королем Бахрейна, эмиром Катара, президентом Египта, королем Иордании, наследным принцем Абу-Даби и др. Саркисян отметил, что подобное поведение Азербайджана не является новостью для народов Армении и Арцаха. И Азербайджан уже много лет пытается решить конфликт военным путем, о чем президент Армении проинформировал своих арабских коллег.

На вопрос, что может способствовать перемирию и какая позиция у армянской стороны, Саркисян заявил: <Мы более чем убеждены, что международное признание Республики Арцах - единственный способ гарантировать безопасность и права проживающих здесь армян. Политическое решение этой проблемы очевидно: возможен геноцид, единственный способ предотвратить принудительную депортацию этих людей - это признать их право на самоопределение на международном уровне>.  Также президент заявил, что международное посредничество, осуществляемое Минской группой ОБСЕ под председательством Франции, России и США, является одной из основных платформ для мирного урегулирования, но этот хрупкий мир был явно нарушен Турцией и Азербайджаном. <Совместные заявления лидеров Франции, России и США о немедленном прекращении насилия и возвращении за стол переговоров были проигнорированы не только правительством Азербайджана, но и, прежде всего, президентом Турции Эрдоганом, который несет ответственность за разжигание агрессии Азербайджана против армян Нагорного Карабаха. Турция, не только усложнила ситуацию, но и стала реальной угрозой существованию армянского населения, резко дестабилизировав весь регион. Примечательно, что министр иностранных дел Турции Чавушо-лу заявил, что его страна будет продолжать поддерживать Азербайджан при любых обстоятельствах, тем самым подтвердив факт военного участия Турции в этой войне.  Этот факт должен вызывать серьезную озабоченность у государств-членов НАТО, так как их союзник является инициатором агрессии против страны-партнера, участвующей в программе НАТО <Партнерство ради мира>. В этой связи международные заинтересованные стороны, все те, кто заинтересован в прочном мире или урегулировании конфликта, в частности Франция, США, Россия и другие страны, должны гарантировать, что Турция воздержится от вмешательства и заставит Анкару и Баку нести ответственность за свои действия>,- подчеркнул президент.  Также президент коснулся участия в войне истребителей F-16.  <Этот вопрос также связан с НАТО, поскольку Турция является членом НАТО и эксплуатирует F-16. И я просил некоторых из моих коллег по НАТО уделять слишком много внимания этому факту, поскольку возникла ситуация, когда член НАТО с четким мандатом на действия вовлечен или вовлечен в конфликт между третьими сторонами, не входящими в НАТО. Есть ли у Турции такое разрешение НАТО или зеленый свет на это? Если да, нам нужно знать. Если нет, то я надеюсь, что наши партнеры по НАТО начнут оказывать давление на Турцию, не позволяя последней вмешиваться в этот конфликт, поскольку ее присутствие не помогает, а, наоборот, ухудшает ситуацию.  Вопрос о продолжающейся продаже Израилем оружия Азербайджану имеет давнюю историю, которая остается непонятной для армянского общества. Даже сейчас, когда осуществляется турецко-азербайджанская агрессия против армян, израильское правительство продолжает вооружать агрессора, что непонятно и неприемлемо для армянской стороны. Армянская сторона поднимает простой вопрос. Почему еврейское государство, страна, пережившая геноцид, вооружает тех, кто ведет геноцидную войну против Армении? Армения и Арцах не одиноки, потому что мы на стороне правды. Что касается позиции России, то президент Владимир Путин ясно дал понять, что Россия привержена и дальше выполнять свои обязательства в качестве двустороннего, многостороннего договорного союзника Армении в области безопасности в рамках ее стратегического партнерства с Арменией>,- заключил Саркисян.


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