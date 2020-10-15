Четверг, 15 Октября 2020 17:18

АрмИнфо. Министр здравоохранения Республики Армения Арсен Торосян призвал строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, поскольку в данный момент в врачах нуждаются солдаты.

<Сейчас внимание всего армянства приковано к ситуации, сложившейся в результате развязанной Азербайджаном широкомасштабной войны, и казалось, что другие проблемы отошли на второй план. Однако необходимо придерживаться здравого смысла и не ослабевать>, - призвал он.

Пожелав здоровья и скорейшего выздоровления всем раненным в эти дни военнослужащим, волонтерам и мирным жителям, Арсен Торосян подчеркнул, что сейчас в Армении наблюдается резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. <Увеличение день ото дня случаев заражения коронавирусом говорит о том, что болезнь не отступила, а напротив, по всей территории Армении зарегистрирован существенный рост числа заболевших, что повышает нагрузку на здравоохранительную систему в условиях войны>, - подчеркнул министр.

По его словам, сейчас важнее чем когда-либо не терять бдительность, не быть равнодушными к эпидемической ситуации, вызванной COVID-19 в мире, в том числе в Армении, и даже в этом напряжении необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Торосян заметил, что ношение масок, дезинфекция рук дали свои положительные результаты в летние месяцы, что означает, что на индивидуальном уровне возможно препятствовать распространению вируса.

<Помните, что врачи в данный момент нужны солдатам, пусть солдат и тыл остаются здоровыми. Носите маски - спасайте жизни>, - написал министр здравоохранения.

Отметим, что по данным на 11:00 15 октября, в Армении выявлено 1371 новый случай заражения коронавирусом. В общей сложности, в республике было подтверждено 59.995 случаев коронавируса, выздоровели 47.119 человек, скончались 1046, плюс семь за минувшие сутки. На данный момент фактическое лечение получают 11.519 пациентов.