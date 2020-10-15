Четверг, 15 Октября 2020 17:17

АрмИнфо. Азербайджан в очередной раз нарушает московские договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Минутами ранее, Степанакерт вновь подвергся ракетному обстрелу. Мишенями были гражданские инфраструктуры. Жертв и раненных к счастью нет", - сообщил Ованнисян со ссылкой на МЧС Арцаха.