Четверг, 15 Октября 2020 17:13

АрмИнфо. В год 175- летия Абая знаковые исторические места, связанные с именем и жизнью великого казахского писателя получили второе рождение. И сегодня их показали Президенту Касым-Жомарту Токаеву. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Сырт-Каскабулак - здесь на месте рождения Абая возвели стелу в виде свитка и пера писателя, высадили аллею, благоустроили колодец. По преданию вода в нем обладает уникальной живительной силой.