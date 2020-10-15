|Лавров и Чавушоглу предметно обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Вице-премьер: Экзистенциальная угроза народа Арцаха может быть предотвращена только международным признанием и реализацией его права на самоопределение
|Никол Пашинян: "Красной чертой" для Армении является право на самоопределение Нагорного Карабаха
|Омбудсмен: Абсолютно бесчеловечно отсутствие возможности обмена трупами и пленными
|Фламандский парламент Бельгии единогласно признал резолюцию, осуждающую военные действия в Арцахе
|В Москве призывают Ереван и Баку незамедлительно организовать встречу военных для согласования механизма контроля прекращения огня
|Советник: Тройственный союз не решил даже задачу первого дня боев
|Представлены номера необходимых горячих линий в условиях военного положения
|Армен Саркисян: Мы не должны дать Турции возможность превратить Кавказ в еще одну Сирию
|Заместитель командующего войсками ПВО: Заявления Азербайджана о том, что Турция не принимает участия в военных действиях в Карабахе - ложь
|Военный прокурор РА: Имеются неопровержимые доказательства участия в Карабахе наемников в составе вооруженных сил Азербайджана
|Арсен Торосян: Врачи сейчас нужны солдатам, соблюдайте санитарно-эпидемиологические правила!
|Ованнисян: Степанакерт вновь подвергся ракетному обстрелу
|В Ереване представлен документ, свидетельствующий о вовлечении наемников в боевые действия в Карабахе
|МО Армении сообщило о поражении очередного штурмовика СУ-25 ВВС Азербайджана
|Тойво Клаар и Андрей Руденко подчеркнули императивность строгого выполнения московских соглашений по Карабаху
|КГА: Турция закрыла свое воздушное пространство для транспортировки гуманитарных грузов в Армению
|Противник продолжает нести потери в живой силе и технике
|Сергей Мелконян: Армянская сторона оправданно рассматривает действия Израиля как неофициальную поддержку Азербайджана
|Ряд греческих городских советов приняли резолюции в поддержку Арцаха на фоне развязанной Азербайджаном при поддержке Турции агрессии
|Президент Киргизии ушел в отставку
|Генпрокуратура Армении сообщила, что в результате агрессии Азербайджана в Армении было убито пятеро военнослужащих
|Размещение миротворцев в Карабахе возможно только с согласия Армении и Азербайджана - Песков
|Ованнисян: На южном фланге фронта продолжаются тяжелые бои
|Генсек ОДКБ: Идет активное обсуждение вопроса миротворчества в Нагорном Карабахе
|Посольство Ирана в Баку выразило протест азербайджанским СМИ
|Глава МИД Греции едет в Армению
|Испанские законодатели: Международное признание Арцаха - единственный действующий механизм восстановления мира и безопасности в регионе
|Госдеп: Участие в эскалации в Карабахе какой-либо внешней стороны только усугубляет проблему
|Араик Арутюнян: В Арцахе создана комендатура
|СНБ: Командиру АО НКР, распространявшему ложные сведения о якобы договоренности властей Армении о сдаче земель, предъявлено обвинение
|ФСБ уничтожила двух террористов, готовивших теракты в Волгограде
|Лукашенко: ОДКБ - важная организация, которую необходимо развивать
|Состоялась встреча с Президентом Международной федерации тенниса
|Минздрав России рассказал о состоянии Юрия Котенка, раненого при обстреле в Карабахе
|Политдиректора России и ЕС подчеркнули необходимость соблюдения перемирия в Карабахе
|The Washington Post: В боях в зоне карабахского конфликта погибли 52 наемника из Сирии
|ANCA: Более 100 конгрессменов и сенаторов США требуют прекращения азербайджано- турецкой агрессии против Арцаха
|Прогноз: Сохранение консолидации армянства - залог перемирия уже в ближайшие дни
|Никол Пашинян подал прошения президенту Армении о присвоении воинских званий защитникам Арцаха
|В Армении за день выявлено 1371 новых случаев коронавируса
|Иран вновь заявил о готовности играть более активную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Взгляд из Москвы: Основная цель Турции - сухопутный коридор Нахиджеван- Азербайджан
|Минобороны РА: На северном и юго-восточном направлениях фронта продолжаются бои
|Омбудсмен: Неизбирательные нападения вооруженных сил Азербайджана, направленные против детей должны быть решительно осуждены международным сообществом
|Шомби Шарп отреагировал на ранение 14-летнего подростка, при обстреле Азербайджаном территории Армении
|Российский эксперт: Алиев встал на очень опасный путь, завершением которого может стать падение его режима
|Армения намерена ратифицировать Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников
|Минобороны РА: Утром противник возобновил активный артиллерийский огонь на северном и юго-восточном направлениях фронта
|ЕСПЧ отказался отменить промежуточные меры в отношении Турции в связи с эскалацией в Карабахе
|Парламент Австрии принял резолюцию по Нагорному Карабаху, резко критикуя политику Туpции
|Турция выступает за решение карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ
|В Армению из разных стран мира было поставлено свыше 700 тонн гуманитарной помощи
|Арцрун Ованнисян: Никогда еще армейское руководство Азербайджана не проявляло такого неуважительного отношения к собственным жертвам
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Эрдоган позвонил Путину
|ANCA собрала 750 тыс подписей, что бы заставить Конгресс немедленно ввести санкции против Турции и Азербайджана
|ОДКБ может задействовать миротворцев в Карабахе при обращении и наличии мандата СБ ООН
|Reuters: военные поставки Турции Азербайджану выросли в 6 раз по сравнению с прошлым годом
|МАК призывает обеспечить безопасность полетов судов гражданской авиации в регионе Южного Кавказа
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АрмИнфо. В год 175- летия Абая знаковые исторические места, связанные с именем и жизнью великого казахского писателя получили второе рождение. И сегодня их показали Президенту Касым-Жомарту Токаеву. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.
Сырт-Каскабулак - здесь на месте рождения Абая возвели стелу в виде свитка и пера писателя, высадили аллею, благоустроили колодец. По преданию вода в нем обладает уникальной живительной силой.
|Лавров и Чавушоглу предметно обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Вице-премьер: Экзистенциальная угроза народа Арцаха может быть предотвращена только международным признанием и реализацией его права на самоопределение
|Никол Пашинян: "Красной чертой" для Армении является право на самоопределение Нагорного Карабаха
|Омбудсмен: Абсолютно бесчеловечно отсутствие возможности обмена трупами и пленными
|Фламандский парламент Бельгии единогласно признал резолюцию, осуждающую военные действия в Арцахе
|В Москве призывают Ереван и Баку незамедлительно организовать встречу военных для согласования механизма контроля прекращения огня
|Советник: Тройственный союз не решил даже задачу первого дня боев
|Представлены номера необходимых горячих линий в условиях военного положения
|Армен Саркисян: Мы не должны дать Турции возможность превратить Кавказ в еще одну Сирию
|Заместитель командующего войсками ПВО: Заявления Азербайджана о том, что Турция не принимает участия в военных действиях в Карабахе - ложь
|Военный прокурор РА: Имеются неопровержимые доказательства участия в Карабахе наемников в составе вооруженных сил Азербайджана
|Арсен Торосян: Врачи сейчас нужны солдатам, соблюдайте санитарно-эпидемиологические правила!
|Ованнисян: Степанакерт вновь подвергся ракетному обстрелу
|В Ереване представлен документ, свидетельствующий о вовлечении наемников в боевые действия в Карабахе
|МО Армении сообщило о поражении очередного штурмовика СУ-25 ВВС Азербайджана
|Тойво Клаар и Андрей Руденко подчеркнули императивность строгого выполнения московских соглашений по Карабаху
|КГА: Турция закрыла свое воздушное пространство для транспортировки гуманитарных грузов в Армению
|Противник продолжает нести потери в живой силе и технике
|Сергей Мелконян: Армянская сторона оправданно рассматривает действия Израиля как неофициальную поддержку Азербайджана
|Ряд греческих городских советов приняли резолюции в поддержку Арцаха на фоне развязанной Азербайджаном при поддержке Турции агрессии
|Президент Киргизии ушел в отставку
|Генпрокуратура Армении сообщила, что в результате агрессии Азербайджана в Армении было убито пятеро военнослужащих
|Размещение миротворцев в Карабахе возможно только с согласия Армении и Азербайджана - Песков
|Ованнисян: На южном фланге фронта продолжаются тяжелые бои
|Генсек ОДКБ: Идет активное обсуждение вопроса миротворчества в Нагорном Карабахе
|Посольство Ирана в Баку выразило протест азербайджанским СМИ
|Глава МИД Греции едет в Армению
|Испанские законодатели: Международное признание Арцаха - единственный действующий механизм восстановления мира и безопасности в регионе
|Госдеп: Участие в эскалации в Карабахе какой-либо внешней стороны только усугубляет проблему
|Араик Арутюнян: В Арцахе создана комендатура
|СНБ: Командиру АО НКР, распространявшему ложные сведения о якобы договоренности властей Армении о сдаче земель, предъявлено обвинение
|ФСБ уничтожила двух террористов, готовивших теракты в Волгограде
|Лукашенко: ОДКБ - важная организация, которую необходимо развивать
|Состоялась встреча с Президентом Международной федерации тенниса
|Минздрав России рассказал о состоянии Юрия Котенка, раненого при обстреле в Карабахе
|Политдиректора России и ЕС подчеркнули необходимость соблюдения перемирия в Карабахе
|The Washington Post: В боях в зоне карабахского конфликта погибли 52 наемника из Сирии
|ANCA: Более 100 конгрессменов и сенаторов США требуют прекращения азербайджано- турецкой агрессии против Арцаха
|Прогноз: Сохранение консолидации армянства - залог перемирия уже в ближайшие дни
|Никол Пашинян подал прошения президенту Армении о присвоении воинских званий защитникам Арцаха
|В Армении за день выявлено 1371 новых случаев коронавируса
|Иран вновь заявил о готовности играть более активную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Взгляд из Москвы: Основная цель Турции - сухопутный коридор Нахиджеван- Азербайджан
|Минобороны РА: На северном и юго-восточном направлениях фронта продолжаются бои
|Омбудсмен: Неизбирательные нападения вооруженных сил Азербайджана, направленные против детей должны быть решительно осуждены международным сообществом
|Шомби Шарп отреагировал на ранение 14-летнего подростка, при обстреле Азербайджаном территории Армении
|Российский эксперт: Алиев встал на очень опасный путь, завершением которого может стать падение его режима
|Армения намерена ратифицировать Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников
|Минобороны РА: Утром противник возобновил активный артиллерийский огонь на северном и юго-восточном направлениях фронта
|ЕСПЧ отказался отменить промежуточные меры в отношении Турции в связи с эскалацией в Карабахе
|Парламент Австрии принял резолюцию по Нагорному Карабаху, резко критикуя политику Туpции
|Турция выступает за решение карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ
|В Армению из разных стран мира было поставлено свыше 700 тонн гуманитарной помощи
|Арцрун Ованнисян: Никогда еще армейское руководство Азербайджана не проявляло такого неуважительного отношения к собственным жертвам
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Эрдоган позвонил Путину
|ANCA собрала 750 тыс подписей, что бы заставить Конгресс немедленно ввести санкции против Турции и Азербайджана
|ОДКБ может задействовать миротворцев в Карабахе при обращении и наличии мандата СБ ООН
|Reuters: военные поставки Турции Азербайджану выросли в 6 раз по сравнению с прошлым годом
|МАК призывает обеспечить безопасность полетов судов гражданской авиации в регионе Южного Кавказа
|Читать больше
|Прогноз: Сохранение консолидации армянства - залог перемирия уже в ближайшие дни
|Взгляд из Москвы: Основная цель Турции - сухопутный коридор Нахиджеван- Азербайджан
|Платошкин: То, о чем мы предупреждали, к сожалению, произошло.
|Прогноз: Ожидать прекращения огня в Арцахе до формирования нового геополитического баланса не приходится
|Коммандос: Алиев готов завершить войну. Не готов Эрдоган
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|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
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|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности