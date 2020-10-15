Четверг, 15 Октября 2020 16:19

АрмИнфо. Обмен оценками ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, складывающейся после объявления гуманитарного перемирия с 10 октября с.г. в соответствии с договоренностью на встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве 9-10 октября с.г. состоялся в ходе инициированного специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром телефонного разговора с замглавы МИД России Андреем Руденко.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, выразив озабоченность продолжающимися военными действиями в зоне конфликта и ростом числа погибших, стороны подтвердили императивность строгого выполнения всех положений Московского заявления, в первую очередь касающихся незамедлительного прекращения огня, создания прочного верификационного механизма и активизации субстантивных переговоров в рамках усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Были также обсуждены ход подготовки к очередному раунду Женевских международных дискуссий по безопасности в Закавказье, ситуация в Абхазии и Южной Осетии