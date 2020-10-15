Четверг, 15 Октября 2020 16:13

АрмИнфо. Турция отказывается предоставлять свое воздушное пространство для транспортировки гуманитарных грузов в Армению. Об этом сообщает пресс- служба Комитета гражданской авиации Армении. Сообщается, что предусмотренный на 15 октября рейс Лос-Анджелес-Ереван авиакомпании Qatar Airways, который должен был доставить в Армению гуманитарную помощь отменен. При этом компания каких-либо весомых причин в этой связи не обозначила, сообщив о своем решении Комитету гражданской авиации Армении 14 октября. Самолет должен был перелетать через воздушное пространство Турции. <Турция, однако, создает препятствия для перевозимого в Армению гуманитарного груза>, - отмечено в источнике. Данный гуманитарный груз армянская община Америки намерена была транспортировать для пострадавших мирных граждан в результате арцахско-азербайджанской войны.

Председатель Комитета гражданской авиации Республики Армения Татевик Ревазян отметила, что на основании информации, полученной из надежных источников, можно предположить, что Qatar Airways не сможет перевезти этот груз. Кроме того, она отметила, что имеются основания полагать, что Турция намеренно закрыла свое воздушное пространство.

<Это не в первый случай, когда Турция препятствует грузоперевозкам в Армению. Подобное происходило еще до войны. В частности, у авиакомпаний требовали предоставить детальный список груза, который должен проходить через их воздушное пространство. Хотя предоставление воздушного пространства и является суверенным правом каждой страны, однако, согласно международной практике, подобные данные требуют только в случае опасных грузов для правильного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Меж тем, этот груз уже прошел осмотр>, - подчеркнула она.

В этой связи Комитет гражданской авиации обратился в Европейскую организацию безопасности аэронавигации EUROCONTROL.

Согласно источнику, в эти дни в Армению неоднократно транспортировались грузы из США, Франции и РФ, перевозка которых осуществлялась в основном при сотрудничестве Комитета гражданской авиации и армянских авиаперевозчиков, которые это делали без коммерческой основы.