Четверг, 15 Октября 2020 16:08

АрмИнфо.Единый армянский информационный центр опубликовал данные о потерях Азербайджана по положению на 21:00 14 октября.

Согласно им, противник за эти дни потерял: 180 БПЛА, 16 вертолетов, 20 самолетов, 546 единиц бронетехники, 4 ТОС, 5839 убитых.

Отмечается, что за последний день было поражено 4 БПЛА, 5 единиц бронетехники противника, один самолет. В ходе боев противник потерял 350 человек в живой силе.

Отметим, что согласно сводке АО Арцаха ситуация на передовой ночью была относительно стабильно-напряженной, однако с утра противник возобновил артиллерийский обстрел в юго-восточном и северном направлениях карабахско- азербайджанской линии соприкосновения.