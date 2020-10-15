Четверг, 15 Октября 2020 16:01

АрмИнфо.Ряд греческих городских советов приняли резолюции в поддержку Арцаха на фоне развязанной Азербайджаном при поддержке Турции агрессии.

Так, резолюции были приняты городскими советами таких городов Греции как Салоники, Кавала, Неа-Смирна.

В резолюциях отмечается факт военной агрессии Азербайджана против Арцаха, инициированной утром 27 сентября и активно поддерживаемый Турцией. Указывается также факт нанесения ударов по мирным населенным пунктам и гражданской инфраструктуре, в результате которых погибают мирные жители. Подчеркивается нежелание азербайджанской стороны соблюдать гуманитарное перемирие, объявленное 10 октября, что несет серьезную угрозу региональному миру и стабильности. При этом в документах выражается солидарность армянскому народу.

"Мы осуждает турецко-азербайджанскую агрессию против мирного населения. Мы осуждаем поведение Турции, которая поспешила сразу вовлечься в конфликт. Мы призываем международное сообщество предпринять политические и дипломатические инициативы для прекращения огня и пресечения преступлений против армянского народа. Мы верим в права народов жить на своих исторических землях и выступаем за региональный мир, справедливость и демократию", - отмечается в резолюциях. -