Четверг, 15 Октября 2020 15:52

АрмИнфо.Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы республики. Сообщает ТАСС.

Жээнбеков указал, что не держится за власть и не хочет остаться в истории страны как президент, который пролил кровь и стрелял в своих граждан. По его словам, мир в Киргизии, целостность страны, единство народа и спокойствие в обществе "превыше всего". "Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника", - отметил Жээнбеков.

Он также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков "увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь" жителям столицы. "Общественно-политическая ситуация в столице нашей страны Бишкеке остается напряженной. К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту", - пояснил он.

Жээнбеков считает, что противостояние митингующих и силовиков может привести к кровопролитию. "Это неизбежно, призываю обе стороны не поддаваться провокациям", - подчеркнул он.

В аппарате Жогорку Кенеша (парламента) республики сообщили ТАСС, что полномочия Сооронбая Жээнбекова автоматически перешли к спикеру парламента Канату Исаеву. "В соответствии с законодательством в случае отставки президента его полномочия автоматически переходят к спикеру парламента", - сказал сотрудник аппарата.

По его словам, если спикер также уйдет со своей должности, то обязанности президента будет исполнять премьер-министр. Срок работы нынешнего парламента Киргизии истекает 15 октября 2020 года.

Между тем участники проходящего в столице Киргизии митинга в настоящее время требуют роспуска парламента.

Жээнбеков провел на посту президента ровно три года. Он был избран 15 октября 2017 года. Все президенты Киргизии уходили с должности в 61 год - кто добровольно, а кто после свержения.