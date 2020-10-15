Четверг, 15 Октября 2020 15:34

АрмИнфо.Генеральная прокуратура сообщила, что в результате нападения Азербайджана на территории Армении было убито пятеро военнослужащих, еще 11 получили ранения, данные лица не были вовлечены в боевые действия.

Согласно источнику, трое гражданских лиц получили ранения, один гражданин скончался. Так, начиная с 28-го сентября, Азербайджан намеренно осуществлял нападения на гражданское население и гражданские объекты населенных пунктов Гегаркуниской области Армении. В ходе данных атак азербайджанские ВС использовали ракетно­артиллеристские установки, и подвергли артобстрелу общину Гегамасар Гегаркуникской области.

Также азербайджанские бесполотники обстреливали село Сотк, жертв не было, однако были повреждены дома жителей, а также сгорел автобус. 30 сентября были насеяны удары по одному из домов в г.Варденис. 1 октября в ходе обстрела села Мец Масрик погиб мирный житель, еще двое граждан получили ранения.

В тот же день в селе Котайк Котайкской области был сбит азербайджанский беспилотник. С 1 по 4 октября в селах Сотк, Кут и Норабак, а также на полигонах воинской части в Гегаркунике были найдены снаряды и осколки от различных снарядов. 2 октября в Сюникской области Армении был сбит азербайджанский беспилотник, который незаконно пересек госграницу Армении.

В день объявленного гуманитарного перемирия 10 октября ВС Азербайджана нанес удар по селу Кахнут Сюникской области Армении, в результате погибло трое военнослужащих и была повреждена военная техника. 14 октября были осуществлены удары по военной технике на территории близ общины Шатаван, в результате погибли двое военнослужащих, еще 10 получили ранения.

Также ВС Азербайджана нанесли удар по гражданам Армении, которые занимались сбором урожая, один из них 14-летний подросток. Последний получил тяжелые ранения.

По данным фактом в Генеральной прокуратуре возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 384, пунктами 1, 2 части 3 статьи 390, частью 3 статьи 391, частью 1 статьи 387, пунктами 1, 6, 7, 13 части 2 статьи 104, пунктами 1, 6, 7, 13 части 2 статьи 34-104, пунктами 1, 6, 7, 13 части 2 статьи 185 УК РА. Генпрокуратура отмечает, что намерена дать ход данным делам и привлечь всех виновных к уголовной ответственности.