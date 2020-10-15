Четверг, 15 Октября 2020 15:22

АрмИнфо. На южном фланге фронта продолжаются тяжелые и упорные бои. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ранее, в Армии обороны Арцаха сообщили, что утром противник возобновил активный артиллерийский огонь на северном и юго-восточном

направлениях фронта.