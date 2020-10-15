Четверг, 15 Октября 2020 15:15

АрмИнфо.В ОДКБ идет активное обсуждение вопроса миротворчества в Нагорном Карабахе. Об этом в Минске заявил генсек ОДКБ Станислав Зась в беседе с журналистами после встречи с президентом Александром Лукашенко.

По словам Зася, с главой государства у него состоялся обстоятельный разговор о ситуации, которая складывается в регионе ОДКБ. Это касается ситуации с обострением событий в Нагорном Карабахе, Кыргызстане и Беларуси.

При этом он выразил надежду, что ситуация в Бишкеке в ближайшее время войдет в правовое русло. В Закавказье уже идет налаживание диалога между противоборствующими сторонами.

"Идет активно обсуждение миротворчества в этом регионе (Нагорном Карабахе - ред)", - сказал Генсек.

После чего добавил, что проинформировал Александра Лукашенко и о работе уставных органов ОДКБ, саммит глав государств "запланирован на 2 декабря в Москве". Повестка уже разработана, она достаточно насыщенная, сейчас продолжается работа над ее согласованием, передает Sputnik Беларусь.

Ранее, пресс-секретарь ОДКБ сообщил, что ОДКБ в случае обращения к ней сможет задействовать миротворческие силы в операции по поддержанию мира в зоне нагорно- карабахского конфликта только по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ и только при получении соответствующего мандата Совета Безопасности ООН. Также должно быть согласие всех конфликтующих сторон на проведение операции.