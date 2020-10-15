Четверг, 15 Октября 2020 14:59

АрмИнфо.Посольство Ирана в Баку выразило протест азербайджанским СМИ в связи с предвзятостью информации, заявив, что недоброжелатели и враги пытаются разрушить дружеские и братские отношения Тегеран-Баку. Об этом сообщает агентство <Ирна>.

В последние дни, несмотря на четкие позиции, озвученные высокопоставленными официальными лицами Ирана, враги и недоброжелатели Азербайджанской Республики и Ирана всегда стремились достичь своих зловещих целей, чтобы разрушить теплые отношения между двумя странами, говорится в сообщении посольства.

Посольство заявляет, что недавние слухи о позиции Исламской Республики Иран в отношении конфликта между Азербайджаном и Арменией являются чистой ложью и безосновательными, сообщила пресс-служба посольства, отметив, что недоброжелатели двух народов пытаются обмануть общественное мнение и скрыть факты, запустив злобную кампанию в СМИ.

Посольство подтвердило, что Иран и Азербайджан являются дружественными и братскими народами, что дружба и братство будут существовать вечно, и никто не может их нарушить.

Как считают независимые аналитики, так как азербайджанская пресса полностью подконтрольна династическому режиму Азербайджана и антииранская информационная кампания, безусловно, ведется с подачи и даже под непосредственным руководством официального Баку.