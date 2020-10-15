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 Четверг, 15 Октября 2020 14:47
Александр Аванесов

Испанские законодатели: Международное признание Арцаха - единственный действующий механизм восстановления мира и безопасности в регионе

Испанские законодатели: Международное признание Арцаха - единственный действующий механизм восстановления мира и безопасности в регионе

АрмИнфо.Группа испанских депутатов и сенаторов выступила за признание права народа Арцаха на самоопределение.

Как отмечается на сайте сената Испании, в своем обращении законодатели отметили, что с 27 сентября 2020 года вооруженные силы Азербайджана при поддержке террористических организаций из Турции начали агрессивную войну против Республики Арцах.  Масштабное вооруженное нападение Азербайджана на Республику сопровождается серьезными нарушениями норм международного гуманитарного права, а также законов и обычаев, применяемых во время вооруженных конфликтов. В частности, азербайджано- турецкие вооруженные формирования намеренно бомбят города, поселки и гражданские объекты в Арцахе, чтобы запугать и уничтожить мирное население. Во время обстрелов мирного населения пострадали и многие журналисты. 

"29 сентября мы видели на фотографиях, предоставленных официальными источниками Республики Армения, как истребитель F-16 военно-воздушных сил Турецкой Республики, базирующийся в аэропорту Гянджа в Азербайджане, сбил истребитель СУ 25 ВВС  Армении,  выполнявший задачи по охране воздушного пространства страны. Это  был яркий пример турецкого вмешательства", - отмечается в обращении.

Кроме того, испанские законодатели обращают внимание на факт применения азербайджанскими войсками кассетных бомб, что является

серьезным нарушением международного гуманитарного права.  Игнорируя постоянные призывы стран-сопредседателей Минской группы в ОБСЕ и международного сообщества к немедленному восстановлению режима прекращения огня, Азербайджан и Турция продолжают военные действия, руководствуясь целью урегулирования конфликта с помощью силы.   <Вот почему мы обращаемся к Конгрессу Испании и Сенату как к консолидированной демократии и имеющей соответствующий вес в международном сообществе, чтобы призвать к единству всех демократов, всех защитников прав человека, чтобы предотвратить новые преступления против человечности>, - отмечают авторы обращения, призвав международное сообщество признать право народа Арцаха на самоопределение.  <В нынешней ситуации международное признание Арцаха

- единственный действующий механизм восстановления мира и безопасности в регионе. Мы решительно осуждаем агрессию Турции и Азербайджана против Армении и Арцаха, особенно бомбардировки населения и гражданской инфраструктуры, а также вмешательство Турции и участие сирийских и ливийских наемников, факт, который уже подтвержден  Францией и Россией. Мы намерены потребовать от Азербайджана соблюдения принципов прав человека и международного гуманитарного права, прекращения агрессии и восстановления мира и стабильности в регионе>, - говорится в обращении, под которым подписались  Сара Вила Галан, Анна Сурра, Лаура Замок,  Мирелла Кортес, Микель Каминал  и многие другие. 


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