Четверг, 15 Октября 2020 14:46

АрмИнфо.США призывают Армению и Азербайджан выполнить свои обязательства по прекращению боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта и прекратить нападения на гражданские районы, такие как Степанакерт и Гянджа. С таким обращением выступила официальный представитель Государственного департамента США Андреа Калан.

При этом она добавила, что как уже заявил Госсекретарь США Майк Помпео в совместном заявлении с главами МИД России и Франции, Соединенные штаты самым решительным образом осуждают эскалацию насилия вдоль линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе.

"Мы обеспокоены ростом числа жертв среди гражданского населения. Преднамеренное нападение на мирных жителей, недопустимо ни при каких обстоятельствах. Мы выражаем соболезнования семьям погибших в этом конфликте", - сказала Калан.

Она также напомнила, что замгоссекртаря США Биган в ходе состоявшихся на прошлой неделе телефонных разговоров с главами МИД Армении и Азербайджана призвал обе стороны прекратить боевые действия в зоне конфликта и возобновить переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ.

"США также считают, что участие в эскалации насилия какой-либо внешней стороны только усугубляет проблему. Как ясно сказал Помпео - внешние силы должны оставаться вне конфликта. США привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - сказала представитель Госдепа, добавив, что лишь переговоры на основе доброй воли и без предварительных условий - это единственный способ достичь прочного мира, которого заслуживают народы региона.