Четверг, 15 Октября 2020 14:44

АрмИнфо. ФСБ нейтрализовала двух членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", планировавших теракты в Волгограде. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как отметили в ЦОС, деятельность террористов координировали с территории Сирии. Боевики планировали атаки на "здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия". "При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы", - отметили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, членами террористической ячейки были выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона. На месте происшествия, а также в квартирах, где проживали радикальные исламисты, следователи обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ и религиозную литературу. Кроме того, удалось найти карту Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения террористических атак. В частности, боевики планировали теракт возле монумента "Родина-Мать", который на карте обведен черным цветом. Это следует из видеозаписи, распространенной ФСБ.

"Одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения", - подчеркнули в ЦОС.

Продолжается проведение комплекса неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.