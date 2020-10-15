Четверг, 15 Октября 2020 14:45

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян сообщил, что подписал указ, согласно которому будут установлены определенные ограничения на свободное передвижение по территории НКР. Об этом Арутюнян сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Также президент подчеркнул, что будет установлен особый режим для выезда из Арцаха.

Арутюнян, в частности, подчеркнул: <Для соблюдения всех предусмотренных данным постановлением мер, а также обеспечения применения временных ограничений прав и свобод, была создана комендатура, которую возглавил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Карен Саркисян>.