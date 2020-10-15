Четверг, 15 Октября 2020 14:44

АрмИнфо.Заместитель командира взвода Армии обороны Н.М. распространял не соответствующую действительности информацию о том, что власти Армении, якобы, договорились о сдаче земель. Об этом сообщает пресс-служба СНБ Армении.

Согласно источнику, в результате указанных действий у некоторых военнослужащих возникло чувство паники и незащищенности, в результате чего некоторые военнослужащие, несшие боевое дежурство, поддавшись на провокации, покинули место службы, отказавшись выполнять свои воинские обязанности.

Н.М. предъявлено обвинение в 364 УК РА, то есть в отказе от исполнения военной службы, которую он проходил во время военного положения, войны или военных действий. В качестве меры пресечения в его отношении избран арест.